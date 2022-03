BREAKING: The Ukrainian government says Russia’s military has shelled a mosque sheltering more than 80 people in the besieged city of Mariupol. A government statementy did not have any immediate reports of casualties. https://t.co/WM5frnmTk6 — The Associated Press (@AP) March 12, 2022

As women and children in Ukraine flee West many soldiers head East to the front line. This moment captures Andrew saying goodbye to his partner Yarina before boarding a train to Dnipro, Ukraine to help with the war efforts. https://t.co/ikAy5hPQqt



📸: Dan Kitwood/Getty Images pic.twitter.com/r9p4hARQ2S — CBS News (@CBSNews) March 12, 2022

Our latest #satellite imagery from this morning, March 9, 2022, 10:16 a.m. local time, of the crisis in Ukraine. This set of before and after images show destroyed homes and buildings of the besieged southern #Ukraine city of #Mariupol. (Location: 47.104, 37.560) pic.twitter.com/RywSTPqUKZ — Maxar Technologies (@Maxar) March 9, 2022

Руската армия продължава "на широк фронт" атаките си в Украйна, каза руското министерство на отбраната, предаде ДПА.Руски сили са подложили на обстрел джамия в южния украински пристанищен град Мариупол, където са се намирали над 80 възрастни и деца, включително турски граждани, предаде Ройтерс, като цитира изявление на украинското външно министерство.Украйна обвини Русия, че не позволява на хората да напуснат Мариупол. Стотици хиляди са в капан в обкръжения град. Москва от своя страна обвинява Киев за неуспеха на евакуацията."Джамията, носеща името на султан Сюлейман Великолепни и съпругата му Роксолана в Мариупол, беше обстреляна от руски нашественици”, се казва в туит на украинското външно министерство. “Над 80 възрастни и деца се крият там от обстрела, включително граждани на Турция".Министерството не уточни дали има убити или ранени.Москва отрича да обстрелва граждански обекти и нарича водените от нейни сили военни действия в Украйна “специална военна операция”.Близо до Киев пък са унищожени въздушна база във Василков и център за радиоразузнаване в Бровари, съобщи днес на пресконференция говорителят на руското министерство на отбраната Игор Конашенков.Според Русия нейните войски и силите на сепаратистите от Луганск и Донецк са превзели много населени места в Източна Украйна. Части на т. нар. народни милиции на Донецката народна република са напреднали за последното денонощие с още девет километра и са овладели две населени места. Руските въоръжени сили са напреднали с 21 километра, а отряда на т.нар. Луганска народна република - с 6 километра. Тези данни не могат да бъдат потвърдени от независим източник, отбелязва ДПА.Частната американска спътникова компания Максар (Maxar Technologies) посочи, че на сателитни кадри, разпространени вчера, се вижда, чеи извършват артилерийски обстрел по жилищни райони, информира Ройтерс.На кадри се виждат също така дълги колони с, а на други кадри се виждат продължаващи пожари на летище Антонов.В опит да блокират град Чернихов от югозапад, разположени на около 15 км разстояние от Чернихов, посочва ДПА.Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че при обстрел е бил повреден важен водопровод близо до Чернихов, което означава , че градът с население 280 000 жители може да остане без вода.В началото на войната, на 24 февруари, сепаратистите контролираха държаха около 30 процента от двете сепаратистки области. Днес по украински данни 70 процента от Луганска област вече е под контрола на сепаратистите.