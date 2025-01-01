Голям пожар се разрази в местността „Св. Георги“ в Сливен в обедните часове днес. Към момента огънят е локализиран.

Сигналът за инцидента е получен в 12:43 ч. Огънят е обхванал значителна площ.

На място бяха изпратени шест екипа на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) в Сливен.

БТА

БТА

В гасителните дейности активно се включват и доброволци. На мястото на инцидента отидоха и директорът на РДПБЗН – Сливен, комисар Денчо Чомаков, и началникът на РСПБЗН – Сливен, които да координират действията на екипите.

Усилията на екипите бяха насочени към локализиране на пожара и недопускане на неговото разпространение към близки райони. В 15:50 часа пожарът е локализиран. На място остават дежурни екипи.

БГНЕС

БГНЕС

Причините за възникването на пожара тепърва ще се изясняват.