69-годишна пациентка с онкологично заболяване получи шанс да продължи химиотерапията си благодарение на иновативна медицинска процедура, извършена в УМБАЛ „Св. Екатерина“.

Тежко усложнение прекъсва лечението

Жената е била принудена да прекъсне терапията си заради натрупване на големи количества асцит – течност в коремната кухина, която при нея е достигала над 10 литра. Това състояние е сред най-сериозните усложнения при онкоболни пациенти и често води до тежък дискомфорт, загуба на самостоятелност и невъзможност за продължаване на лечението.

В новооткритото Отделение по гастроентерология на болницата, гастроентерологът д-р Красен Иванов прилага решение – поставяне на перитонеален тунелен порт-катетър. Той позволява течността да се източва в домашни условия, без нужда от ежеседмични хоспитализации. Процедурата е миниинвазивна, извършва се с локална анестезия и осигурява незабавно облекчение.

УМБАЛ „Св. Екатерина“

„Пациентката дойде при мен с почти пълна загуба на самостоятелност и тежък задух. След процедурата се почувства по-лека, по-активна и вече може да продължи онкологичното си лечение“, обясни д-р Иванов.

Поставянето на тунелен порт-катетър е сравнително нов метод за страната. Д-р Иванов го прилага от 2016 г. и до момента е извършил над 200 подобни интервенции. Той е и официално сертифициран обучител за Източна Европа, който предава опита си на лекари от региона.