Протестиращи плевенчани затвориха главния републиканския път след плевенското село Ясен.

Движението е спряно и в двете посоки, но автомобилите ще бъдат пропускани периодично.

Трета поредна неделя плевенчани излязоха на протест под мотото "Без вода няма живот".

Този път те се организираха и с автошествие преминаха през целия град, за да стигнат до точката между Ясен и Долни Дъбник, където спряха движението за София и в двете посоки.

Полицията е създала организация, за да не се допуснат инциденти.

Движението ще бъде спряно до 17 часа, но периодично ще бъде отваряно, казаха организаторите.

Плевенчани настояват за бързи действия от страна на държавата.