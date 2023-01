Полицията е обкръжила мъжа, за когото смята, че е отговорен за убийството на 10 души при масова стрелба по време на празненствата за Лунната нова година в Калифорния, съобщи АФП.





🚨POLICE IN TORRANCE, CALIFORNIA, HAVE SURROUNDED A WHITE VAN IN A PARKING LOT. THEY BELIEVE THE SUSPECT OF THE MASS SHOOTING IN MONTEREY PARK IS INSIDE THE VEHICLE. 🚨 pic.twitter.com/mCUQ5sKPv7

Въздушни кадри показаха бял транзитен микробус, обграден от два бронирани полицейски автомобила, докато голям брой полицейски коли стояха наблизо в Торанс, южно от Лос Анджелис.



10 жертви на масова стрелба на фестивал в Калифорния



Развитието на събитията дойде в момент, когато шерифският отдел на окръг Лос Анджелис публикува снимки на мъжа, когото издирва.





On Saturday January 21, 2023 at 10:22 PM the suspect male/adult/Asian pictured above was involved in a shooting. Investigators have identified him as a Homicide suspect and he should be considered armed and dangerous.

Contact LASD Homicide with any information at 323-890-5000. pic.twitter.com/2gPUBBybvv