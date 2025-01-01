За първи път в 40-годишната история на аудио-визуалния спектакъл „Звук и светлина“ на хълма Царевец във Велико Търново ще бъдат прожектирани двете му версии в един ден, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Освен познатата в цял свят популярна 16-минутна програма, ще се излъчи и оригиналният първи вариант, който е пускан само няколко пъти през 1985 година.

Впечатляващи исторически и духовни събития: Излъчват непоказвания първи спектакъл на „Звук и светлина“ отпреди 40 г.

Двете прожекции ще бъдат излъчени на 15 ноември, а всички жители и гости на Велико Търново ще могат да ги наблюдават от площад „Цар Асен I” пред средновековната крепост. Прожекциите в съботната вечер ще започнат с първата версия на шоуто и ще продължат със съвременния вариант, който досега е гледан от над 7 милиона зрители от 5 континента.

Датата 15 ноември не е избрана случайно, защото на този ден преди 40 години за първи път крепостните стени на „Царевец" заблестяват в светлини, прожектори, лазери и въздействаща музика, за да разкажат историята за възхода и падението на Второто българско царство.

„Царевград Търнов - Звук и светлина”: Неповторима атракция и емблема на историческата и духовна столица на България (СНИМКИ/ВИДЕО)

Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“ възстанови оригиналната първа версия на „Звук и светлина“ от 1985 година по повод 40-годишнината от създаването на аудио-визуалната програма и 840 години от въстанието на Петър и Асен. Реставрацията е осъществена с помощта на автентични архивни материали, които ще позволят на зрителите да се потопят в атмосферата на премиерата отпреди четири десетилетия.

През септември „Звук и светлина“ беше представен за първи път с музика на живо. Събитието бе част от инициативите по повод отбелязването на 140 години от Съединението на България, а с концерт спектакъла беше закрита официалната програма на тазгодишното издание на „Сцена на вековете“.