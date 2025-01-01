Общинската избирателна комисия във Варна отложи вземането на решение относно това дали Благомир Коцев ще продължи да изпълнява функциите на кмет на града. На заседание на комисията 20 от членовете гласуваха „за" отлагането, а 7 - „против", предаде БГНЕС.

Причината е постъпило допълнение към жалбата на Биляна Якова. В документа се твърди, че Коцев е ползвал допълнителни 10 дни отпуск. Поради това ОИК реши да изиска официална справка от общинската администрация във Варна.

След предоставяне на информацията ще бъде свикано ново заседание, на което комисията ще се произнесе по казуса, като към момента дата за него не е насрочена.

"Приключи заседанието на ОИК Варна, не е разглеждана точка за освобождаване на кмета! Победа за варненци!", това написаха от "Продължаваме промяната" в профила на партията във фейсбук.

От Общинската избирателна комисия (ОИК) съобщиха, че ще заседават по три сигнала срещу кмета Благомир Коцев в неделя. Последният сигнал е от 21 ноември.

В писмо до медиите във Варна от ОИК уточняват, че съобщението за заседанието е публикувано на сайта на комисията. Срещата е съобразена изцяло със сроковете, предвидени в Изборния кодекс, и затова се провежда в неделя.

Всички членове на ОИК са поканени своевременно. Уведомен е и адвокатът на Благомир Коцев, като в комисията е получена обратна разписка от кмета, която удостоверява, че той е запознат с цялата документация по извършената от ОИК проверка.

Работата на комисията няма нищо общо с наказателното дело срещу Благомир Коцев, нито с гледането на мярката му за неотклонение, насрочено за 27 ноември, подчертават от ОИК. Те уточняват, че производството пред комисията разглежда различен тип въпроси и се провежда независимо дали човекът, за когото се отнася, е задържан под стража, или е на свобода.

Заседанието на Комисията бе свикано след края на работния ден в петък, след като Коцев бе прехвърлен от Софийския затвор в този във Варна.

В същото време варненци отново излязоха на протест в защита на задържания кмет Благомир Коцев, докато течеше заседанието на Общинската избирателна комисия (ОИК).

БТА

В петък вечер от ПП-ДБ заявиха, че председателят на ОИК е насрочил спешно извънредното заседание след края на работната седмица - след 18 ч. в петък, и то за почивен ден. Поводът - да се разгледат пред "по-малко присъстващи и тайно от обществото" искания за прекратяване на пълномощията на разследвания за престъпно сдружение за получаване на подкупи варненски кмет от ПП Благомир Коцев. В позицията на ПП-ДБ се посочваше още, че "на страницата на ОИК-Варна не е оповестено заседанието, каквито са изричните изисквания на закона и указанията на ЦИК. Заседанието е свикано спешно, след като председателят на ОИК-Варна е разбрал от подадено днес заявление, че една от представителките на ПП-ДБ ще отсъства през уикенда".

Според партията целта на това извънредно заседание е да бъде отстранен Благомир Коцев от кметския пост във Варна, преди идния четвъртък съдът да излезе с решение дали той ще остане в ареста.

В събота от ГЕРБ съобщиха, че ще помолят представителите на ГЕРБ в ОИК-Варна да гласуват против прекратяването на мандата на кмета Благомир Коцев. Като мотив от партията изтъкват, че не искат служебна победа в морския град и не искат да подменят мажоритарния вот на хората, избрали Коцев.

Без гласовете на представителите на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия, които са 8 души, не може да се съберат нужните 18 гласа, за да бъде прекратен кметския мандат на Благомир Коцев.