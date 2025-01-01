Заловиха мъж в гориста местност, нарушил мярка „домашен арест“, съобщиха от полицията в Търговище.

Мъжът, опитал да се укрие, е установен и задържан за срок до 24 ч. На 17 септември около 20,30 ч в РУ-Търговище е получен сигнал, че 56-годишен мъж от с. Буховци, община Търговище, е нарушил издадено от Районен съд-Търговище решение, с което му е наложена мярка за неотклонение „Домашен арест“. При извършена незабавна проверка от служители на управлението е установено, че същият е нарушил наложената му мярка за неотклонение, тъй като не се намира на адреса, на който е трябвало да пребивава съгласно съдебното решение.

В резултат на проведени издирвателни действия, в които е участвало и полицейско следово куче, мъжът е бил установен в гориста местност в землището на с. Острец, община Търговище.

Задържан е в РУ-Търговище за срок до 24 ч. Мъжът е известен на полицията с извършени от него кражби, осъждан. По случая е започнато разследване.