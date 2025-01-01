Велосипедист е пострадал при пътен инцидент в Омуртаг, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

На 13 ноември около 7:30 ч на тел. 112 е получен сигнал за възникнало пътно-транспортно произшествие на ул. „Цар Освободител“ в Омуртаг.

Лек автомобил “Фолксваген Голф“ с великотърновска регистрация, собственост и управляван от 25-годишен водач от Омуртаг, завивайки наляво към ул.“Аспарух“, е отнел предимството на 57-годишен велосипедист от същия град, движещ се по ул.“Цар Освободител“.

В резултат на настъпилото пътно-транспортно произшествие велосипедистът е настанен за лечение в МБАЛ-Търговище с фрактура на дясна ръка, без опасност за живота му.

Водачите са тествани по надлежния ред за евентуално наличие на алкохол и на наркотични вещества. Пробите са отрицателни.

По случая се води разследване.