Протестиращи медици от Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Пловдив блокираха за кратко кръстовището на бул. "България" и ул. "Дилянка" в града.

Медиците от болницата настояват досегашния ръководител да остане на поста си. Те се обявиха срещу класирането в конкурса за поста изпълнителен директор на УМБАЛ-Пловдив, обявен от Министерството на здравеопазването. На него са се явили трима кандидати - досегашният директор д-р Динчо Генев, д-р Йовко Червенков и д-р Марин Балтов, като най-висок резултат от писмената работа и събеседването е получил д-р Червенков, който е заел и мястото.

Недоволството не е насочено към д-р Червенков. Медиците смятат, че при досегашното управление на д-р Генев са постигнати високи финансови резултати за лечебното заведение и добра атмосфера за работа и искат атмосферата да се запази.

Имаме разрешение и всеки ден до другата сряда ние ще бъдем тук в 12:30 часа да протестираме и ще блокираме кръстовището на бул. "България" и ул. "Дилянка", каза д-р Мария Рашкова. "Настояваме да ни обърнат внимание, искаме си директора д-р Генев“, заяви тя.

Д-р Анеса Георгиева, завеждащ детското отделение, е била от представителите на болницата, срещали се със здравния министър и с председателя на парламентарната здравна комисия проф. Костадин Ангелов. По думите ѝ никой не взема предвид мнението на представителите на болницата и до момента никой не им е отговорил. Сякаш ние сме невидими и няма никакво значение какво мислим, коментира д-р Георгиева. Тя добави, че въпреки обещанието на здравния министър да дойде лично в Пловдив, освен че не е дошъл, не е и отговорил на поставените към него искания и въпроси.

Процедурата по обжалване на резултатите от конкурса, която е започната, не ни успокоява, защото ще се проведе от същите хора, извършили класирането на конкурса, заяви Георгиева. „Ние и пациентите се чувстваме обидени. Не може никой да не го интересува какво мислят хората, които работят тук“, отбеляза тя. Според д-р Анеса Георгиева около седемдесет процента от персонала на УМБАЛ-Пловдив подкрепят настоящия директор д-р Генев.

Излизаме в подкрепа на д-р Генев. Смятаме, че няма нужда от промяна на нещо, което е доказано и работи, коментира Елена Димитрова, медицинска сестра в ревматологията. Смятаме, че в момента болницата се движи доста добре, работи и няма смисъл от тези новости, посочи тя.

Сред персонала има притеснение, защото през последните четири години се е работело спокойно, имало е всичко необходимо, като добра апаратура и медикаменти, и работещите са били обезпечени за всяко едно нещо, заяви по-рано пред БТА Екатерина Станчева, старша сестра в Кардиологично отделение. По думите ѝ не е било да се поиска нещо и да не се получи, като се започне от елементарни неща и се стигне до скъпо струващи медикаменти, които на този етап никога не са липсвали. Последните четири години се подобриха трудовите възнаграждения, битовите условия - също, привлечен е нов персонал.