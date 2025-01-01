В РУ – Левски е започнато досъдебно производство за престъпление от НК. Полицейско разследване е установило, че между 02:42 часа на 30 ноември и 00:15 часа на 1 декември 60-годишен мъж е подал неверни повиквания на спешния номер 112, съобщавайки за поставени бомби в обществена сграда в град Левски и на прохода „Хаинбоаз“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.

Незабавно са предприети оперативно-издирвателни действия, но не са открити никакви взривни устройства. Сигналите се оказали непотвърдени и неверни.

Сезирана е Районна прокуратура – Плевен, а разследването продължава.