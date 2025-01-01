Двама души са открити мъртви в хамбар на борда на плаващия под флага на Маршаловите острови кораб за генерални товари DEVBULK BEGUM (IMO: 9625607), предаде Maritime.bg.

Телата им са открити тази нощ, когато започва обработка на кораба в терминал на Пристанище Бургас.

Мъжете са били в товарен хамбар, където е установена тяхната смърт. Те не са част от екипажа на построения през 2012 година плавателен съд.

Двете открити лица не са служители или работници в пристанищния терминал.

Корабът е собственост и се менажира от базирани в Истанбул компании, според справка в Equasis.

Съдът е превозвал товар меден концентрат от Перу.

По думите на капитан Живко Петров, директор на "Морска администрация" – Бургас, мъжете не са част от екипажа на плавателния съд, нито са служители на пристанището. По първоначални данни единият от тях е български гражданин, а самоличността на втория все още не е установена.

Телата са намерени вътре в хамбара, който не е обработван и дори не е било започнало разтоварване. Корабът е пристигнал от Перу с товар - меден концентрат. Атмосферата в хамбара не позволява дишане, тъй като медният концентрат се окислява и изтегля кислорода от въздуха. Въпросът е какво са правили тези двама мъже там, заяви капитан Петров. Вероятно става дума за нелегално проникване на борда, посочи той.

Не е инцидент по време на корабоплаване, не е и работен инцидент. Има нещо друго, предполагам криминално – не искам да спекулирам, но изглежда са търсили нещо вътре, допълни директорът на "Морска администрация" – Бургас.

Към този момент няма официална информация от прокуратурата в крайморския град.