Световните ни вицешампиони по волейбол от първенството на планетата във Филипините се прибраха на родна земя. Тази сутрин, малко след 10:00 ч. те кацнаха на летище "Васил Левски" в София и бяха посрещнати официално като истински герои от гвардейска част, както и от техните близки и семейства.

Грандиозно завръщане: Волейболните ни лъвове - обратно на родна земя (СНИМКИ/ВИДЕО)

Българската федерация по волейбол и Столична община организират тържествено посрещане на отбора, което ще се състои на площад „Св. Александър Невски“.

"Налице са всички условия да се случи един прекрасен празник. Имаме хубаво време, слънце. Имаме и страхотно настроение, еуфория. Всички служби работят в уникален синхрон", посочиха от общината.

Сценарий за посрещането на героите и организация на движението

Още от 14:00 ч. ще се ограничи движението в целия район около "Св. Александър Невски" от към ул. "Оборище", всички дъги са изчистени и ще е забранено паркирането по тях, градският транспорт в района няма да се спира, каза Красимир Димитров, директор на "Аварийна помощ и превенция" към Столична община. Все пак по преценка на Пътна полиция могат да се затворят и още пътища, тъй като на площада се очакват около 20 000 души.

Няма да има КПП-та, но ще има засилено полицейско присъствие и филтровъчни пунктове. Полицията ще следи за видимо пияни хора и такива в неадекватно състояние, те няма да бъдат допуснати. Забранено е на площада да се внася пиротехника, стъклени шишета, знамена с твърди дръжки, хладно и огнестрелно оръжие. Забранява се и вдигането на дронове в района на и около площада, освен ако не е получено специално разрешение за това.

Един отбор, една нация: България приветства своите лъвове (ГАЛЕРИЯ)

Организаторите съветват хората да дойдат около 16:00 ч. на площада пред храм.паметника, когато започва и програмата. Входът е свободен за всички.

По сценарий между 16:00 и 17:00 ч. на екраните на площада пред катедралата ще се излъчват кадри от мачовете на националния отбор на България на Мондиала, съчетани с музикална програма. Сред изпълнителите ще бъдат Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, Бон-Бон, Братя Аргирови и Фондацията със Славин Славчев.

Около 17:30 ч. парад с открит автобус на волейболните герои ще започне от площад „Независимост“ и ще завърши на площад „Св. Александър Невски“.

Около 18:00 ч. е и начало на церемонията по посрещане на героите и тяхното награждаване. Водещи ще са спортният журналист Найден Тодоров и радиоводещият Атанас Стоянов. Церемонията ще е кратка, за да не бъдат изтощавани допълнително момчетата. Но всеки от тях ще каже по няколко думи на хората на площада. Всичко ще завърши с отборно селфи и изпълнение на "We Are The Champions".

България загуби само един-единствен мач във Филипините - финалът срещу Италия (1:3). С изключителните си победи - над Германия (3:0), Словения (3:2), Чили (3:0), Португалия (3:0), САЩ (3:2) и Чехия (3:1), новите герои на нацията ни вдъхновиха, обединиха и изкараха отново по площадите. Алекс Николов приключи турнира като Реализатор №1 (173 точки). И се нареди до волейболната икона Димитър Златанов, който при предишното сребро през 1970 година в София става Най-добър нападател. С индивидуална награда си тръгна и Алекс Грозданов. Центърът заслужи приза за Най-добър блокировач. Николов и Грозданов очаквано попаднаха и в Идеалния отбор на първенството.