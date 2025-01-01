Едно от най-дългоочакваните музикално-сценични събития тази есен започва – певецът Стефан Илчев обяви първите дати от своето турне „Дестинация“. След успеха на спектакъла в Бургас през лятото на 2024 година, шоуто ще гостува в Смолян на 10 октомври, в Карлово на 17 октомври, в Ямбол на 24 октомври и в Димитровград на 28 ноември.



„Щастлив съм да обявя първите дестинации, на които ще се срещнем тази есен. Навсякъде ще е различно – подготвили сме нещо специално за всяка сцена“, казва Стефан Илчев.



В Смолян публиката ще види спектакъла на сцената на Родопския драматичен театър „Николай Хайтов“, където участие ще вземат актьорите Гергана Стоянова, Георг Киряков, Теодор Каракачанов и оперната певица Мария Радоева. Специални гости ще бъдат легендарната Валя Балканска и гайдарят Петър Янев.



В Карлово шоуто ще бъде обогатено с гласа на оперната прима Еделина Кънева и с участието на Дани Илиева, а в Ямбол зрителите ще се насладят на изпълненията на Славка Калчева. В Димитровград спектакълът ще оживее на сцената на Драматичен театър „Апостол Карамитев“.

„Това не са обикновени концерти, а представления – симбиоза между музика, театър, поезия и танц. Всеки град ще има свой собствен сценарий и атмосфера“, подчертава изпълнителят.



Със своята уникална концепция „Дестинация“ обещава да се превърне не просто в концерт, а в истинско сценично преживяване, където музиката, театърът и поезията „танцуват своя танц“ заедно с публиката.