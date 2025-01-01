Кметът на Бургас Димитър Николов ще поиска от държавата имоти за обособяване на паркоместа в жилищния комплекс "Възраждане". Решението за това бе взето на днешното редовно заседание на Общинския съвет.

С 47 гласа "за" Общинският съвет прие решение, с което се открива възможност за реализация на подробния устройствен план – план за улична регулация (ПУП–ПУР) на бул. "Мария Луиза" в участъка между ул. "Сливница" и бул. „Сан Стефано“. Планът предвижда промени в уличната регулация в западната част на булеварда с цел осигуряване на необходимия габарит за крайулично паркиране и благоустрояване на пространството.

Предложените мерки ще дадат възможност за създаване на нови паркоместа и подобряване на организацията на движение в една от най-натоварените зони на комплекса "Възраждане". Разработката засяга два имота – държавна собственост, разположени в транспортната територия на града. Те вече са оформени като отделни парцели с площ съответно 222 кв.м и 154 кв.м.

С приетото решение Общинският съвет дава съгласие кметът Димитър Николов да отправи искане до Министерския съвет, чрез областния управител на Бургас, за безвъзмездно прехвърляне на имотите в собственост на Община Бургас.

Кметът на Бургас Димитър Николов посочи, че тази стъпка е част от усилията за преодоляване на хроничния недостиг на паркоместа в централната градска част, с цел по-добра организация на движението и повече удобства за жителите.