Всеки, който е посещавал летище Схипхол (Shiphol) - едно от най-големите в Европа - сигурно е забелязал, че все повече от големите кръгли часовници, разположени из цялото летище, са закрити със сиви покривала. Летището ще предприеме мерки по този въпрос още тази година, съобщи говорител на летищната управа пред електронното издание "Ню".

Според говорителя първите часовници са били покрити още през 2012 г. и причината са "нарастващите разходи за поддръжка". Той не е казал за какви суми става дума, а е посочил само, че е много сложно да се поддържат часовниците в работен режим.

Ако един от 87-те часовника спре да работи, не може просто да се смени батерията му. "Часовниците са свързани с кабели, които са в таваните и за да бъдат подменени, трябва да се отвори целият таван", обяснява той. Това не е лесно в летище, през което на ден минават десетки хиляди хора.

Getty Images

Getty Images

Часовниците висят на "Плаза" (Plaza), откъдето влизате в летището, в залата за заминаващи и при изходите към самолетите.

Закритите часовници на летище, където хората все пак искат да знаят колко е часът, са безполезни. Затова "Схипхол" решава да свали окончателно по-голямата част от часовниците.

"На местата, където времето е от решаващо значение, като зоните за прекачване или изходите, те ще се върнат, но на други места ще бъдат премахнати. Закритите часовници не допринасят за качеството и пътуването, което искаме да предложим на пътниците", казва говорителят.

Вместо 87-те часовника сега, ще бъдат върнати само една трета: около 30 работещи часовника.

Getty Images