Той е. Онова, което Джейн Остин пише в "Гордост и предразсъдъци" за завършения джентълмен - Путин отговаря на този стандарт. Думите са на бившия австрийски министърТази есен заедно с двете си понита, котката и кучето си Чърчил, обявявайки се за "".

Vladimir Putin dances with Austrian foreign minister Karin Kneissl at her wedding pic.twitter.com/UkvZDBwiMY