Amazon съобщи, че проблемът, заради който много от най-големите приложения и уебсайтове в света внезапно спряха да работят по-рано днес, е отстранен. Въпреки това от компанията отбелязват, че може да има известни затруднения, докато всички услуги се възстановят напълно.

Според сайта за следене на сривове Down Detector са засегнати Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo и Canva. В Европа затруднения изпитват няколко големи мобилни оператори, някои британски банки, както и WhatsApp и Tinder.

Причината е свързана с проблем в Amazon Web Services – платформата, която предоставя инфраструктурата зад голяма част от съвременния интернет, пише Independent.сo.uk.

Компанията съобщи на страницата си за статус на услугите, че наблюдава „повишени нива на грешки“ и забавяния при „няколко AWS услуги“.

Проблемите започнаха около 08:00 ч. британско време днес (10:00 ч. българско).

Сривове са бяха отчетени и от доставчика на разплащателни услуги Venmo, собственост на PayPal, както и от борсата за криптовалути Coinbase. Платформата за търговия Robinhood също съобщи, че работи по отстраняването на затрудненията, свързани с прекъсването на облачните услуги.

Amazon Web Services предоставя широк набор от интернет инфраструктурни услуги, които позволяват на компаниите да наемат компютри и сървъри, за да управляват своите приложения и уебсайтове. Поради това всеки проблем в AWS може бързо да засегне голяма част от останалия интернет и да срине сайтове, които на пръв поглед нямат нищо общо с Amazon.

В момента това е най-популярният доставчик на подобни облачни услуги в света. Компанията реализира приходи от 108 милиарда долара през миналата година и вече носи по-голямата част от печалбата на Amazon.