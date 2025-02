Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску е задържан от полицията и отведен за разпит в Главната прокуратура, съобщиха румънски медии.

Агенция Аджерпрес уточнява, че Джорджеску ще бъде разпитан по дело, отнасящо се до финансирането на предизборната му кампания. Той е бил спрян от полицията, докато е пътувал в автомобил, и е отведен със заповед в прокуратурата.

Джорджеску не пожела да отговори на въпросите на журналисти, след като излезе от полицейската кола, отбелязва Аджерпрес.

Пред Главната прокуратура е разположена жандармерия, съобщава още агенцията.

Агенция Ройтерс посочва, че Джорджеску не е смятан за заподозрян.

Новината за задържането на Джорджеску дойде, след като по-рано днес бяха извършени обиски на 47 негови приближени, включително на Хорациу Потра, който ръководи охраната на бившия кандидат за президент, информираха румънските медии. Обискирани са били лица в няколко окръга – Сибиу, Муреш, Тимиш, Илфов и Клуж, в рамките на дело за финансирането на предизборната кампания, създаване на организация с фашистки, раситски или ксенофобски характер, както и издигане в култ на лица, виновни за геноцид.

Калин Джорджеску е фаворит за предстоящите президентските избори в Румъния

Обиск е бил извършен и на ново заподозряно лице в рамките на разследването – жена, за която се смята, че има близки връзки с властови кръгове в Москва, информира Диджи 24.

При днешните обиски прокурорите са открили оръжия, муниции и големи суми пари. В дома на Хорациу Потра прокурорите са намерили 900 000 евро, съобщава телевизията.

След като разбра за ареста на Потра, кандидат-президентът заяви:

„Комунистическо-болшевишката система продължава своите одиозни злоупотреби! Днес, в 6 ч. сутринта, те отново се спуснаха към семейства в десетки населени места, събуждайки децата от сън. Търсят измислени доказателства, за да оправдаят кражбата на изборите, и да направят всичко, за да блокират новата ми кандидатура за президентския пост. Те търсят вече три месеца без успех. Аз (...) се боря с тази система за сигурност, която иска да ни постави в робство. Живеем в условията на комунизъм, няма нищо свободно и законно във всичко, което се случва. Няма да се предам, разчитам на вашата подкрепа и ви очаквам на 1 март на Площада на победата!“.

Обиските касаят подозрения в действия против конституционния ред и публично подстрекателство.

Независимият крайнодесен кандидат Калин Джорджеску спечели изненадващо първия тур на президентските избори в Румъния на 24 ноември миналата година. На 6 декември Конституционният съд отмени резултата заради съмнения за външна намеса. Джорджеску бе декларирал разходи от „нула леи“ за предизборната си кампания, а доклади на румънското разузнаване показаха, че промотирането му в социалните мрежи, най-вече в TikTok, е струвало поне един милион евро.

По-рано този месец на Мюнхенската конференция по сигурността американският вицепрезидент Джей Ди Ванс определи решението на румънския Конституционен съд да анулира резултатите като "недемократично".

🇺🇸🇷🇴 JD Vance slams Romania 's Government and Constitutional Court for overturning the presidential elections. 🙏🏻



The enemy is, indeed, within!



Is this why Klaus Iohannis resigned before the Munich Conference?



So he wouldn't be held accountable in person? pic.twitter.com/vBNhf6kj0C