Петгодишно момиче от Сърбия е било нападнато от вълк на плаж на полуостров Ситония в Северна Гърция, съобщава To Vima.

Инцидентът е станал миналия петък около 8:00 ч. сутринта в района на Агиос Николаос (Неос Мармара), част от префектура Халкидики – една от най-популярните туристически дестинации в региона.

За случая съобщи майката на детето.

Детето е получило ухапвания и одрасквания по гърба, преди майката и друг очевидец да прогонят животното, замеряйки го с камъни. Първоначално момичето е било отведено в близка здравна клиника, а след това транспортирано в болница.

В изявления пред медиите, след публикации за инцидента, говорител на местната неправителствена организация „Калисто“ потвърденото присъствие на вълци и чакали в района на Халкидики.

Ясон Бандиос заяви, че неговата група, в сътрудничество с местната горска служба, вече е инсталирала камери за наблюдение на активността на вълците. Той призова местните жители да посетят уебсайта на „Калисто“ и да се информират как да се предпазят и да гарантират, че едри хищници остават извън населените места.

Според други информации местната община използва дронове, камери и дори хуманни капани, за да открие вълка.