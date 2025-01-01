Давам си ясна сметка, че голяма част от ангажиментите, които поехме пред българските избиратели, няма как да бъдат изпълнени в рамките на бюджета за следващата година, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров на днешния блицконтрол в парламента.

По думите му, това не е мечтаният бюджет на "лява България". Това е реалистичен бюджет и в рамките на възможното. Бюджет в една трудна управленска формула, която включва в себе си идеологически несъвместими партии, но бюджет, който е обърнат преди всичко към основните нужди на българските граждани, каза Зафиров.

С два процентни пункта се увеличават социалните осигуровки, отбеляза вицепремиерът и добави, че благодарение на съвместните усилия на партньорите в управлението, ще бъдат увеличени и максималните осигурителни прагове, което според него ще балансира пенсионната система.

В бюджета са заложени много ясни, строги и стриктни политики по повишаване на доходите и подкрепа на всички работещи, каза Зафиров. Според него това е видимо с просто око. Беше защитена минималната работна заплата, която става 1213 лв. от 2026 г., като това е ръст от 12,6%, което в пъти изпреварва инфлацията, каза още Атанас Зафиров.

Правителството постави много силен акцент с този бюджет върху подкрепата за родителите и децата. Заложени си 383,8 млн. евро за политики за децата и семействата. Повишава се майчинството за втората година на 460 евро. Увеличава се процентът за обезщетение при връщане на работа през втората година от 50% на 75%. Много се спекулира с тази мярка, но ако само 20% от майките се възползват от тази опция, бюджетът няма да бъде на минус, а на плюс, коментира вицепремиерът.

След отговора на Атанас Зафиров започна размяна на реплики между "Възраждане" и "БСП – Обединена левица" и председателят на парламента Рая Назарян даде 15 минути почивка, в която депутатите да се успокоят.

Вчера проектът на бюджет за 2026 г., както и тези на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО), бяха внесени в парламента, съобщиха от правителствената пресслужба.