Заместник-директорът по медицинската дейност на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и председател на Българското дружество по неврохирургия чл.-кор. проф. д-р Николай Габровски бе избран за член на Изпълнителния комитет и финансов отговорник (ковчежник) на Европейската асоциация на неврохирургичните дружества (EANS).

Новината беше обявена от проф. Габровски в неговия профил във Facebook, където той изрази радост и благодарност за оказаното доверие:

„С радост и благодарност споделям, че бях избран за член на Изпълнителния комитет и финансов отговорник (ковчежник) на Европейската асоциация на неврохирургичните дружества (EANS) – най-голямата професионална общност на неврохирурзи в Европа, която работи за развитието и налагането на най-високите научни и образователни стандарти в специалността. Това е голяма чест за мен и отговорност към колегите ми. Благодаря искрено за доверието.“

Изборът на проф. Габровски се състоя на 5 октомври 2025 г. по време на Генералната асамблея на организацията, част от програмата на 25-ия Европейски конгрес по неврохирургия – EANS 2025 Vienna, съобщиха от "Пирогов" в профила си във Facebook.

В изявление след избора си проф. Габровски подчерта значимостта на новата си роля:

„С огромна чест и отговорност приемам новата си роля в ръководството на EANS. Тя е признание за цялата българска неврохирургична общност, която заема достойно място сред европейските лидери в областта. Основният ми фокус ще бъде върху осигуряването на финансова стабилност и прозрачност на Асоциацията, както и върху стратегическото подпомагане на науката, образованието и висококачествената неврохирургична помощ в Европа.“

Европейската асоциация на неврохирургичните дружества е основана през 1971 г. в Прага и днес е най-голямата професионална общност на неврохирурзи в Европа, обединяваща над 2500 индивидуални членове. Нейната мисия е да повишава качеството на грижите за пациентите чрез обучение, образование и научни изследвания, като организира конгреси, специализационни курсове и изпити.

Мандатът на проф. Габровски като член на Изпълнителния комитет и ковчежник на EANS е със срок от две години.

Избирането му на този висок международен пост е значимо признание за българската медицинска общност и за утвърдения му принос в развитието на неврохирургията у нас и в Европа.