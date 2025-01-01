Тече извънредна, спешна евакуация във ваканционно селище "Елените" заради преляла река в района след обилните валежи цяла нощ и през днешния ден. Това съобщиха от пресцентъра на Областна управа -Бургас. Задействана е системата за предупреждения BG-ALERT с указания за качване нависоко. Към селището пътуват 10 противопожарни екипа, тежка техника, екипи на "Гражданска защита", а районът е отцепен от полицията. На пътя има обърнати коли и изкоренени дървета.

Кметът на Свети Влас Иван Николов каза за БТА, че обстановката е изключително тежка.

„В „Елените” положението е бедствено - над 1 м воден стълб, обърнати коли”, добави той и пред NOVA. По негова неофициална информация с двама възрастни хора е била завлечена към морето.

Областната управа на Бургас е пуснала искане до Военноморска база "Атия" за мобилизиране на сили, в това число лодки и водолази, които да подпомогнат действията по овладяване на ситуация в курортното селище Елените, съобщиха от пресцентъра на управата. За момента няма потвърждение на информацията за жертви от наводнението. Към Елените пътува и областният управител на Бургас Владимир Крумов.

По-рано той съобщи, че за района на Св. Влас и "Елените" са получени сигнали за наводнени къщи. Има бедстващи хора. Няма електричество в района.

БТА

По-рано през деня кметът на Бургас Димитър Николов въведе частично бедствено положение в цялата община до 6 октомври.

Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на областния град, рибарското селище Ченгене скеле, село Маринка и в.з. Черниците.

Три екипа на Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) – Бургас оказват съдействие на местните власти за овладяване на кризисната ситуация в района на Царево, където е обявено бедствено положение вследствие на интензивни валежи. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

По информация на дирекцията, един от екипите е ситуиран на подхода към къмпинг "Нестинарка" с цел недопускане на превозни средства в наводнените зони. Втори екип е разположен в района на моста при "Арапя", където също се наблюдава усложнена обстановка.

Още три жандармерийски екипа изпълняват задачи на различни локации в област Бургас.

От Областната дирекция на МВР призовават гражданите да спазват указанията на органите на реда, да се въздържат от пътувания в засегнатите райони и да следят актуалната информация от официалните институции.

Над 410 литра дъжд на кв. м. паднаха в царевското село Изгрев, а 225 л/кв. м – в град Царево, което доведе до наводнения и обявено бедствено положение на територията на цялата община. Пострадала е пътната инфраструктура, разрушени са мостове, наводнени са жилищни сгради и частни обекти, съобщиха от пресцентъра на Община Царево по-рано днес.