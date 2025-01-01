След скандал пред механа във Враца един пострадал, ранен с нож, е в болница, се съобщава в бюлетина на Областната дирекция на МВР.

Вчера в 2:40 ч. е получен сигнал на телефон 112 за нанесени рани с нож на 25 годишен мъж от село Чирен.

Инцидентът е станал пред входа на механа във Враца, след скандал между няколко посетители, допълват от полицията. Пострадалият е транспортиран в Многопрофилната болница за активно лечение „Христо Ботев“, като за живота му няма опасност.

По случая е започнато разследване.