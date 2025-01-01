Двама ученици от Казанлък демонстрираха изключителна почтеност и гражданска доблест, след като намериха и върнаха голяма сума пари, въпреки че рискуваха да закъснеят за шофьорския си изпит. За постъпката си те бяха наградени от директора на Областната дирекция на МВР – Стара Загора, съобщи БГНЕС.

Христо Денев, ученик в ПМГ „Никола Обрешков“, и Иван Иванов от ПГТТМ, пристигнали в Стара Загора, за да се явят на теоретичен изпит в Областния отдел „Автомобилна администрация“ (ДАИ).

"Като цяло ние идваме от Казанлък, тъй като трябваше да проведем един изпит по теория в ДАИ", разказа Христо Денев.

На паркинг в близост до сградата, където се срещнали преди изпита, младежите забелязали пачка с пари на земята.

"Бяхме с наведени глави надолу, умислени за това как ще се справим на изпита и така видяхме парите", сподели Христо.

Без да се колебаят, двамата взели намерената сума и влезли в сградата на ДАИ, за да я предадат. "Взехме ги и отидохме към ДАИ. И съответно в ДАИ ни казаха, че трябва да се обадим на телефон 112", обясниха младежите.

На място пристигнал полицейски патрул, който започнал процедура по съставяне на протокол. Това отнело време и създало реален риск двамата да пропуснат изпита си.

"Да, точно така. Ние щяхме да закъснеем за изпита", потвърди Христо: "Но хората, които провеждат изпита, ни влезнаха в положение и казаха, че нямат абсолютно никакъв проблем да направят така, че изпитът да започне малко по-късно".

На въпрос дали не им е минало през ума да задържат парите, отговорът беше категоричен: "не".

"Не ми е минало през главата да направя такова нещо, тъй като нито родителите ми са ме възпитали така, нито смятам, че тази постъпка щеше да бъде редна", мотивира се Христо Денев. Иван Иванов потвърди, че и неговите родители са реагирали по същия начин и са го поздравили.

Младежите споделиха, че са получили поздравления от почти всички свои близки и приятели. "Това, което ме радва, е, че всъщност бяха малко тези, които ме попитаха защо не съм си прибрал парите", заключи Христо.

Христо Денев и Иван Иванов бяха официално наградени от директора на ОД на МВР – Стара Загора за своята достойна и вдъхновяваща постъпка.