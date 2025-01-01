От „Витоша планина“ предупреждават за повишен риск от горолом в широколистния пояс на планината през следващите няколко дни. Причината са очакваните обилни снеговалежи върху изцяло зелена листна маса, като буковият пояс на Витоша все още е в летна вегетация.

Според експертите това може да доведе до множество надвиснали и изпочупени дървета и клони, които да затруднят или блокират пътеките и пътищата в планината.

„По възможност отложете всички разходки към планината преди нормализиране на метеорологичната обстановка, като имайте предвид, че може да се наложи и по-дълго време за разчистване на пътищата и пътеките“, съветват от „Витоша планина“.

Според наблюденията на планинските служители, в последните години не е имало толкова силен снеговалеж в този етап на вегетацията в буковия пояс.

От екипа на „Витоша планина“ обещават да следят прогнозите и състоянието на планината и ще информират своевременно любителите на планината, като се надяват най-неблагоприятните прогнози да не се реализират.