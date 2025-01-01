Пътнотранспортно произшествие е станало в местността Рамануша, край Сливен. По първоначални данни при инцидента няма загинали. Това съобщи Първолета Мандинска от Областната дирекция (ОД) на МВР Сливен.

На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Причините за катастрофата се изясняват.

Общо 17 души са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие.

От началото на годината са регистрирани 5795 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 389 души, а пострадалите са 7218.