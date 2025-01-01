По искане на Районната прокуратура в Плевен, Районният съд в града определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ за трима мъже – граждани на Република Грузия, обвинени в трафик на мигранти.

Задържането е резултат от полицейска операция, проведена на 24 ноември 2025 г., насочена срещу незаконната миграция. На пътя Русе – Плевен, в лек автомобил с чуждестранна регистрация, органите на реда откриват осем чужденци – граждани на Иран и Ирак. Те били незаконно транспортирани през страната, като паралелно с тях се движел друг автомобил, също с чужда регистрация, който е имал роля на съпровождащ и подпомагащ трафика, предава NOVA.

В рамките на образуваното досъдебно производство, наблюдавано от Районна прокуратура – Плевен, са установени трима съпричастни участници в престъпната дейност. И тримата са граждани на Грузия и вече са привлечени като обвиняеми.

Според прокуратурата има достатъчно доказателства, че мъжете в съучастие са подпомагали групата мигранти да преминат през страната в нарушение на закона.

По постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемите първоначално са задържани за 72 часа. В този срок прокуратурата внесе искане до Районния съд в Плевен за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.

Съдът прие аргументите на обвинението, че наличните доказателства създават обосновано предположение за участието на тримата в престъплението. Магистратите са посочили и че съществува реална опасност те да се укрият или да извършат ново престъпление, ако бъдат пуснати на свобода. Затова съдът постанови постоянен арест за тримата граждани на Грузия.

Определението подлежи на обжалване и протест по установения ред. Разследването по случая продължава под ръководството на Районна прокуратура – Плевен и се извършва от разследващ полицай при Второ РУ – Плевен.