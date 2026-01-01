Двама души са загинали при катастрофа на път II–81 в района на Берковица, при разклона за село Мездрея, съобщиха от полицията в Монтана.

Пътнотранспортното произшествие е станало между лек и товарен автомобил. Леката кола не е спряла на знак „Стоп“. В нея са пътували петима души. Двама от тях са загинали, а останалите трима са в болницата в Монтана. Сред пострадалите има и деца, съобщава БНР.

На мястото на инцидента е извършен оглед и е образувано досъдебно производство, посочиха още от полицията.

Движението в района е възстановено.