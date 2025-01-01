Полицията в Добрич задържа двама мъже на 27 и 19 години, сочени, че са откраднали 30 литра ракия и домашно имущество от гараж в Добрич. За това съобщиха от Областната дирекция на МВР, предаде кореспондентът на БТА в Добрич Павлина Живкова.

Сигналът за кражбата е получен вчера, малко преди обяд. По данни на тъжителя е извършен взлом на гараж в жилищен квартал „Дружба“ в Добрич, откъдето липсва количеството ракия и вещите.

След проведени издирвателни мероприятия и следствени действия полицаите са установили заподозрените извършители на деянието. Двамата мъже са известни на органите на реда.

Инкриминираните вещи са установени и върнати на тъжителя. По случая се работи в условията на досъдебно производство.

В края на седмицата в областния град бе задържан и извършител на кражба на 50 метра електрически проводник, захранващ светофарната уредба на кръстовището на булевард „Добруджа“ и улица „Отец Паисий“ в Добрич.