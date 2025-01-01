Длъжността кмет на Варна ще бъде изпълнявана от законно избрания кмет Благомир Коцев. Това каза на пресконференция заместникът му Павел Попов. Позицията подкрепиха и колегите му Снежана Апостолова, Пламен Китипов и Димитър Кирчев.

По думите на Попов, макар че Благомир Коцев е в ареста, той ще изпълнява своите задължения и ще бъде преустановена практиката с определяне на изпълняващ функциите.

Жената на кмета на Варна Благомир Коцев с емоционален разказ за ареста му (СНИМКА)

"Задържането на кмета става все по-необяснимо, защото следствените действия срещу него бяха прекратени и основанията, които досега бяха изтъквани от прокуратурата за оставянето му в ареста, вече не са налице', посочи Павел Попов.

Той подчерта, че очакванията на ръководния екип на Общината са били прокуратурата сама да вземе решение за освобождаването на Коцев, но това все още не е факт.

Според Попов би трябвало да е въпрос на дни кметът да се прибере, а при тези обстоятелства продължаването на практиката със заместването му на поста, която се прилагаше през последните четири месеца, вече е нецелесъобразно.

"Общинската избирателна комисия във Варна работи по сигнали, с които се настоява Коцев да бъде отстранен от поста", припомни Попов. Той подчерта, че единият е подаден от свидетел по делото срещу Коцев и уточни, че той е „ключов инструмент в заговора за отстраняване на кмета.

"Хипотезите, при които може да бъде прекратен кметски мандат, са ограничен брой", коментира още Павел Попов. Той се спря върху възможността за отстраняване заради влязла в сила присъда, като подчерта, че законът не визира водено следствие, а произнесена присъда. Коцев не е отсъствал неоснователно от работа за повече от един месец, каза още Попов. По думите му кметът не се е и изолирал от работата на администрацията.

"Благомир Коцев има право на още отпуск, но съзнателно решихме да не използваме повече този инструмент, защото вече се изчерпиха всякакви основания от страна на прокуратурата и съда да задържат кмета на Варна в ареста", изтъкна Павел Попов.

Акция на Антикорупционната комисия във Варна – обискираха кмета Благомир Коцев

Той уточни, че екипът съзнава, че новият начин на работа ще бъде свързан с логистични трудности, но вече е изработен алгоритъм за преодоляването им. По думите му е уточнено как ще бъдат изпращани документи в София, кой ще ги дава на Коцев за подпис.

"Кметът няма намерение да подава оставка", каза още Попов. Той поясни, че веднага след като бъде освободен, Благомир Коцев ще даде пресконференция и по теми, свързани със състоянието на града. Вече е средата на мандата, което е добър повод за обобщение на постигнатото дотук и предстоящото, обобщи Попов.

Кметът на Варна Благомир Коцев бе задържан в късните часове на 8 юли. На 16 октомври Софийският апелативен съд остави в ареста Коцев, който е обвинен по разследване за корупция. Решението е окончателно. То е взето с особено мнение на един съдия от тричленния състав.