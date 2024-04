HRH The Duchess of Edinburgh visited Saint Sophia Cathedral Kyiv with Ukraine's First Lady, Olena Zelenska the Ukrainian Baroque style church & adjoining 17th & 18th c monastic buildings are a designated @UNESCO world heritage site #Sophie #DuchessofEdinburgh #SlavaUkraini 🇺🇦 ❤️ pic.twitter.com/1alvZhxkYm