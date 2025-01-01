Вековният дъб в село Насалевци загуби своята голяма корона при пожар и в момента текат процедури, които касаят стъпките по опазване на ствола и оцелелите клони. В средата на този месец едно от най-старите дървета в региона ще бъде обстойно прегледано от ландшафтния архитект Максим Янев, който е и арборист.

Вече е взето решение какво ще се случи с отрязаната опожарена дървесина. Клоните ще се прегледат обстойно, ще се отстранят гнилите, изгорели и изсъхнали части, които не могат да се използват.

От големите дънери ще се направят маси и пейки, от средните изрезки ще създадат заготовки за дърворезби и икони.

"С нас се свързаха специалисти от Троян, Трявна и още знакови за занаятите градове, които изказаха желание да създадат такива почетни паметни сувенири, които да останат в историята, след загубата на короната на дъба“, посочиха от Общината в Трън.

От малките клони, които са здрави - ще се изработят малки сувенири, които всеки ще може символично да закупи, и със събраните средства ще осигури необходимата сума за последващата професионална грижа за ствола на дървото. Така останките от дървото ще послужат за каузата.

"Това дърво е знаково за всички нас, и докато може - ще бъде поддържано живо, макар и с два клона - а ако грижата и обичта ни са силни - арбористите дават надежда, че може би нови издънки ще тръгнат от ствола, времето ще покаже“, допълниха от Общината.