Разследват два случая на домашно насилие във Великотърновско, съобщиха от полицията.

На 13 ноември е подаден сигнал за сбиване в района на болницата в Свищов. Установени са 42-годишна жена и 44-годишен мъж, с когото живеела на семейни начала.

По-рано между двамата е възникнала разпра, прераснала в сбиване. 44-годишният мъж е задържан.

При друг случай - униформените са реагирали на друг сигнал за домашно насилие. В село Горна Студена 26-годишен мъж се е заканил на майка си с убийство. Той също е задържан.