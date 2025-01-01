"Трябва не само повече хора в ЕС да гласуват, но и да се явяват на избори" - тов заяв и председателят на Европейския парламент Роберта Мецола при откриването на среща в Брюксел с председателите на европейските национални парламенти. На срещата България е представена от председателя на Народното събрание Рая Назарян.

Всяка сутрин се събуждаме с новини, които ни напомнят колко е крехка демокрацията, добави Мецола. Войната на нашия континент продължава, геополитическото напрежение расте и свободите, които възприемахме като трайни, са поставени все по-често на изпитание. Дезинформацията продължава да изкривява действителността и все повече европейци се питат дали демокрацията още работи, дали да гласуват, дали си струват усилията, добави тя.

Трябва да докажем, че нашият демократичен модел продължава да допринася за обществото, призова Мецола. Тя отбеляза, че европейските парламентаристи носят отговорността да отвърнат на очакванията на хората.

Председателят на ЕП прикани европейските политици да имат предвид, че младите хора се запознават с политическите въпроси първо от социалните мрежи. Трябва да стигнем до тях и да положим повече усилия, за да преборим поляризацията и популизма, каза Мецола.