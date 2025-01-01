Окръжният съд в Стара Загора заседава днес по искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка "задържане под стража" на четирима мъже, обвинени в мащабна кражба на гориво от тръбопровод на "Лукойл".

Държавното обвинение повдигна две тежки обвинения – за кражба в "особено големи размери", представляваща "особено тежък случай" (чл. 196А от НК), и за участие в организирана престъпна група (чл. 321 от НК). Защитата на обвиняемите обаче оспори изцяло правната квалификация, заявявайки, че тя се опровергава от самите данни по делото.

Позицията на прокуратурата

Според прокурор Нейка Тенева от Окръжната прокуратура, четиримата са привлечени като обвиняеми за участие в група, създадена с цел "придобиване на имотна облага".



"Едното обвинение е за кражба в особено големи размери и представляващо особено тежък случай," заяви прокурор Тенева. При доказване на вината им, обвиняемите могат да получат наказание до 20 години лишаване от свобода.



По данни от разследването, групата е действала поне от месец, като е източвала гориво чрез сложна инсталация, свързана с главния нефтопровод. При задържането им бяха открити близо 7 тона дизелово гориво, складирани в база в Стара Загора.

Защитата: 7 тона не са "особено големи размери"

Защитниците на задържаните атакуваха основното обвинение с аргумента, че твърдяното откраднато количество не отговаря на законовия праг за "особено големи размери".



"Самият диспозитив на обвинението опровергава тая правна квалификация", заяви адвокат Валентин Димитров. Той уточни, че обвинението е за около 7 тона дизелово гориво, чиято стойност по елементарни изчисления възлиза на около 15 000 лв.



"За да е налице този престъпен състав, е необходимо размерът да бъде 140 минимални работни заплати. Тоест самият диспозитив опровергава тази правна квалификация," категоричен бе адв. Димитров.

Липса на доказателства и спорен свидетел

Другият защитник, адвокат Николов, допълни, че по делото липсват доказателства за съпричастност на клиентите им и към двете обвинения. Той посочи, че стойността на горивото е "далеч под не само особено големи, а е под големи размери".

Защитата оспори и ключови елементи от разследването. "По делото до настоящия момент е представен разпит на един свидетел, полицейски служител, за който изразихме в залата съображения, че е недопустимо да бъде разпитан в това качество, тъй като е извършвал оперативна работа по делото," каза адв. Николов.

Освен това беше повдигнат въпросът, че макар да се споменава за използвани специални разузнавателни средства (СРС), по делото не са изготвени веществени доказателствени средства от тях.

Защитниците подчертаха също, че към момента "няма разпитан представител на Лукойл в никакво качество" и не е ясно дали компанията е установила липса на гориво.



Очаква се Окръжният съд в Стара Загора да се произнесе с решение за мерките за неотклонение по-късно днес.