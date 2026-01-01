Българският патриах и Софийски митрополит Даниил ще възглави богослуженията за Лазаровден и за Вход Господен в Йерусалим - Цветница, съобщиха от Българската патриаршия.

На 4 април (събота), когато Православната църква чества Лазарова събота, българският патриарх Даниил ще възглави светата литургия от 9:00 ч. в храма „Възкресение Лазарово“, в „Бакърена фабрика“.

На 5 април (неделя), на Вход Господен в Йерусалим - Връбница (Цветница), българският патриарх Даниил ще възглави тържествената света литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

Посрещането на патриарх Даниил пред катедралата е от 9:00 ч., а началото на светата литургия е 9:30 ч.