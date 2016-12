Световноизвестните личности, с които се простихме през 2016-та (ВИДЕО)

Светът се прости през 2016-та с изключително пъстри, интересни и полюсни личности.

Тази година починаха много известни актьори, талантливи музиканти, големи политици, писатели и спортисти - хора оставили дълбока следа в развитието на човечеството, съобщава Vesti.bg.

Януари

Принцеса Ашраф Пахлави (27.10.1919 - 07.01.2016)

Принцеса Ашраф Пахлави, сестрата близначка на последния ирански шах, почина на 96-годишна възраст. Ашраф и брат ѝ Мохамад Реза Пахлави, който е предопределен да стане монарх, са родени през 1919 г. Управляващата в Иран монархическа династия е свалена от Иранската революция и Ашраф Пахлави бяга в изгнание заедно със семейството си през 1979 г. Макар в изгнание, принцесата подкрепя инициативи по запазването на иранското културно наследство.

Дейвид Бауи (08.01.1947 - 10.01.2016) Дейвид Бауи, легенда и икона в поп културата, почина два дни след като навърши 69 г. Известен като новатор, носител на две награди "Грами", включен в класацията за "100-те най-велики артисти на всички времена". Започва да се занимава с музика още от 13-годишен. Добива голяма популярност през 1969 г. с песента Space Oddity, която става хит във Великобритания. Бауи определено ще бъде помнен от поколенията.

Алън Рикман (21.02.1946 - 14.01.2016) На 69-годишна възраст почина британският актьор Алън Рикман, познат от филмите за Хари Потър, "Умирай трудно", "Искрено, лудо, дълбоко". Той е един от най-обичаните актьори на Обединеното кралство благодарение на ролите си на професор Снейп от поредицата за Хари Потър и Ханс Грубър в екшъна с Брус Уилис "Умирай трудно".

Рене Анжелил (16.01.1942 - 14.01.2016)

Рене Анжелил, съпруг и импресарио на канадската певица Селин Дион, почина на 73 г. в Лас Вегас. Заради заболяването на Анжелил, открито още през 1999 г., през 2014 г. Селин Дион прекъсна кариерата си. Певицата каза, че съпругът ѝ е подкрепил завръщането ѝ по-късно на сцената. През 2014 г. Анжелил престана да бъде мениджър на Дион

Глен Фрай (06.11.1948 - 18.01.2016)

Американският китарист и основател на една от най-известните рокгрупи в света "Ийгълс" Глен Фрай почина на 68-годишна възраст. Фрай и Хенли основават "Ийгълс" през 1971 г. Те създават хитове един след друг, включително такива имена като "One of These Nights", "Best of My Love", "Life in the Fast Lane" и "Hotel California". "Ийгълс" са носители на шест награди "Грами",

Еторе Скола (10.05.1931 - 19.01.2016)

Италианският режисьор и сценарист Еторе Скола си отиде. Скола бе един от последните големи майстори на италианското кино, режисьор на филмови шедьоври с участието на актьорите Марчело Мастрояни, София Лорен, Виторио Гасман и Нино Манфреди.

Мустафа Коч (29.10.1960 - 21.01.2016)

На 56-годишна възраст почина турският бизнесмен Мустафа Коч. Той започва да гради кариера още на 24-годишна възраст, след като завършва университета "Джордж Вашингтон" в САЩ. Семейството на Коч се счита за едно от най-богатите в Турция. "Коч холдинг" притежава банки, финансови компании, фабрики за производство на битова техника, автомобилни заводи.

Колин Вирнкомб (25.05.1962 - 26.01.2016)

На 53 години почина британският певец Колин Вирнкомб, известен като Блек, автор на знаменития хит Wonderful life ("Чудесен живот"). След пътна катастрофа на 10 януари близо до летището в Корк, Ирландия, Блек беше откаран в болница, където беше поставен в изкуствена кома заради мозъчни увреждания.

Февруари

Бутрос Гали (14.11.1922 - 16.02.2016) На 93-годишна възраст почина бившият генерален секретар на ООН Бутрос Гали. Египетският дипломат бе първият африканец, който оглави поста Генерален секретар на ООН и ръководеше световната организация в периода от 1992 до 1996 г. Критикуван е заради провала на ООН да предотврати геноцида в Руанда през 1994 г. Гали е първият генерален секретар на ООН, който не е избран за втори мандат начело на ООН.

Пантелис Пантелидис (23.11.1983 - 18.02.2016)

Гръцкият изпълнител Пантелис Пантелидис почна след тежка при катастрофа. По време на музикалната си кариера написва 48 песни, от които 6 са изпълнени от други известни гръцки изпълнители като Паола, Янис Плутархос, Елени Хатзиду, Амарилис и Ирини Пападопулу.

Харпър Ли (28.04.1926 - 19.02.2016) Почина световноизвестната писателка, носителка на награда Пулицър, Харпър Ли. Авторката на "Да убиеш присмехулник" си отиде на 89-годишна възраст. "Да убиеш присмехулник", й донесе световна слава, но и продължава да бъде сред едни от най-четените книги на десетилетието. През 2006-та година английски библиотекари посочиха романа като "четивото, задължително за всеки".

Умберто Еко (05.01.1932 - 19.02.2016) "Аз съм философ, пиша романи само през почивните дни".

Писателят и философ Умберто Еко почина на 84-годишна възраст. Сред най-известните произведения на Умберто Еко са "Махалото на Фуко", "Името на розата". Еко е известен и с академичните си трудове и есета в полетата на семиотиката, теологията, медийната и литературна теория.

Рамон Кастро Рус (14.10.1924 - 23.02.2016)

На 91 г. в Хавана почина най-възрастният от братя Кастро - Рамон Кастро Рус. За разлика от Фидел и Раул, по-големият им брат така и не проявил особен интерес към политиката и в младостта си се посветил на обучението по агрономия. Рамон обаче сътрудничи на "Движение 26 юли", в което отговарял за снабдяването с оръжие и провизии на революционерите.

Март

Реймънд Томлинсън (23.04.1941 - 05.03.2016)

Американският програмист Реймънд Томлинсън, смятан за създател на съвременната електронна поща, почина на 74 г. Томлинсън измислил идеята за изпращане на електронни писма от един компютър на друг през 1971 г. Смята се, че той е изпратил първия имейл, докато е работил като инженер за изследователска компания в Бостън.

Нанси Рейгън (06.07.1921 - 06.03.2016) Почина бившата първа дама на Съединените щати Нанси Рейгън. Вдовицата на президента Роналд Рейгън, който беше начело на САЩ от 1981 до 1989 година, си отиде на 94-годишна възраст.

Джордж Мартин (03.01.1926 - 08.03.2016) На 90-годишна възраст почина легендарният продуцент на групата "Бийтълс" Джордж Мартин, когото мнозина наричаха "петия" член на състава. Мартин беше един от най-титулуваните продуценти в музиката. Запознанството на "Бийтълс" с великия продуцент става през юни 1962 г. Оттогава Мартин продуцира почти всички плочи на групата, като заменя барабаниста Питър Бест с Ринго Стар.

Франк Синатра-младши (10.01.1944 - 16.03.2016)

На 72-годишна възраст почина Франк Синатра-младши. Музикант, автор на песни и диригент, той върви по стъпките на своя легендарен баща. На 19-годишна възраст е отвлечен и освободен срещу откуп.

Анди Гроув (02.09.1936 - 21.03.2016)

Бившият ръководител на технологичния гигант "Интел" (Intel) и една от значимите фигури в прогреса на персоналните компютри - Анди Гроув, почина на 79 г. Той се присъединява към „Интел" в деня на нейното основаване през 1968 г. Президент е на компанията от 1979 г. и изпълнителен директор от 1987 г. По времето на Гроув "Интел" разработва процесорите "386" и първите "Пентиум" (Pentium) - два от основните "двигатели" на ерата на персоналните компютри.

Йохан Кройф (25.04.1947 - 24.03.2016) Холандската легенда Йохан Кройф почина от рак на 68-годишна възраст. Трикратният носител на Златната топка, който беше страстен пушач, докато не претърпя операция на сърцето през 1991 г., оповести болестта си - рак на белите дробове, през октомври 2015 г. Той е един от най-великите футболисти на всички времена.

Юрий Бутирин (21.03.1930 - 30.03.2016)

Режисьорът и художник от анимационното кино Юрий Бутирин, заснел популярните анимационни сериали "Ну, погоди!", "Нехочуха" и "Трям, здравствуйте!", почина на 86-годишна възраст. Той също работи и над любимите за поколения деца на социализма: "Палечка", "Котаракът Леополд", "Приказки за Златното петле".

Ханс-Дитрих Геншер (21.03.1927 - 31.03.2016)

Почина бившият германски външен министър Ханс-Дитрих Геншер. Той е федерален външен министър и вицеканцлер от 1974 до 1992 година. За него "гуруто" на американската външна политика Хенри Кисинджър казва: "Геншер със сигурност ще остане в историята като един от най-великите държавници на своята страна." Ханс-Дитрих Геншер си остава "запазена марка за дипломация".

Април

Дорис Робъртс (04.11.1925 - 17.04.2016) На 90 г., почина американската актриса Дорис Робъртс, изпълняваща ролята на майката на Реймънд от известния ситком "Всички обичат Реймънд". Печелила е пет награди "Еми", четири от които са за превъплъщението ѝ в образа на Мари Бароун - майка на Реймънд, чиято роля се изпълнява от актьора Рей Романо.

Принс (7.06.1958 - 21.04.2016) Една епоха си отиде. Музикалната икона Принс, носител на 7 награди "Грами", "Златен глобус" и "Оскар", с чийто вечен хит "Purple Rain" израснаха няколко поколения, почина на 57 г. Принс се превърна в световно явление през 80-те години и 90-те на миналия век с уникалното смесване на поп, фънк, фолк и рок музика. 2010 г. е година на славата за Принс, признат е от "Билборд" като един от най-великите изпълнители някога и е включен в класацията 100-те най-влиятелни хора на сп. "Тайм". Винаги ще остане в сърцата ни.

Юни

Мичу Месарош (01.10.1939 - 2.06.2016)

"Хайде първо да хапнем, а после да проявяваме дружелюбие".

Изиграл любимият на милиони образ на Алф, Мичу почина на 76 г. "Майтап бе, Уили!", е култовата реплика, с която ще го запомним. Актьорът изпълнява роли в много филми, но остава най-известен с ролята си на Алф в едноименния сериал от 80-те години на миналия век.

Мохамед Али (17.01.1942 - 3.06.2016) "Лети като пеперуда, жили като пчела". Това е прочутата фраза, която Мохамед Али произнася преди мачовете си с непобеденият дотогава световен шампион в тежка категория Джордж Форман.

Така и ще запомним боксовата легенда. Трикратният световен шампион по бокс в тежка категория страдаше от Паркинсон от 1984 г. насам. През 70-те прави единствено по рода си завръщане на ринга, печелейки световната титла още два пъти през 1974 и 1978 г. От раждането си на 17 януари 1942 година, до смъртта си Касиус Марселус Клей младши, станал известен като Мохамед Али, прекарва целият си живот в битки. Отказва се от бокса през 1981 г., но остава в сърцата на милиони.

Юмара Лопес (1994 - 20.06.2016)

Юмара Лопес, която стана първа красавица на Никарагуа през 2014 г. (титлата "Мис Никарагуа 2014") почина от злокачествен тумор на главния мозък. Девойката, която се бори с болестта година и половина, бе на 22. Първите симптоми - виене на свят и проблеми със зрението - се появили при Лопес през декември 2014 г., след като се върнала от конкурса "Мис Свят" в Лондон.

Карло Педерсоли (31.10.1929 - 27.06.2016) На 86 г. почина актьорът Карло Педерсоли, познат в киното с псевдонима Бъд Спенсър. Той стана известен от филмите, в които си партнира с колегата си Терънс Хил. Той е първият италианец, който е успял да преплува 100 м. свободен стил за време под 1 минута.

Алвин Тофлър (03.10.1928 - 27.07.2016)

На 87 г. в дома си в Лос Анджелес почина американският философ, социолог и футуролог Алвин Тофлър. Известен е с трудовете си "Шокът на бъдещето", "Третата вълна", "Метаморфозите на властта". Именно "Шок от бъдещето", издаден през 1970 г., се продава в милиони копия и е преведен на десетки езици.

Юли

Мишел Рокар (23.08.1930 - 02.07.2016)

Мишел Рокар беше френски министър-председател през 1988-1991 г., когато президент бе Франсоа Митеран. Рокар бе пламенен радетел на обединена Европа. Едно от постиженията му беше създаването на програма за социално подпомагане.

Ели Визел (30.09.1928 - 02.07.2016)

Активистът и писател Ели Визел, оцелял в лагерите на смъртта от Втората световна война, който спечели Нобелова награда за мир, защото през целия си живот беше гласът на жертвите на Холокоста, също си отиде от този свят. Смъртта го застигна на 87 г. Той беше философ, драматург и професор, който водеше кампания срещу тероризираните и забравените по целия свят.

Бернардо Провенцано (31.01.1933 - 13. 07.2016)

На 83 г. в затвор почина смятаният за „най-голям бос на мафията" Бернардо Провенцано. Дълги години той ръководи сицилианската мафия Коза Ностра в Италия.Наричан още "Булдозерът" и "Тракторът", той е издъхнал в болница в Милано, където се е лекуваше от рак. Провенцано беше с няколко доживотни присъди и поставен под режим на строга охрана.

Гари Маршал (13.11.1934 - 19.07.2016) Отиде си създателят на вечната класика "Хубава жена". На 81 години почина режисьорът и сценарист Гари Маршал, създател на филма "Хубава жена", донесъл световна слава на Джулия Робъртс и Ричард Гиър. Гари Маршал е един от най-високоуважаваните холивудски писатели, продуценти и режисьори за телевизия, кино и театър.

Август

Ернст Неизвестний (09.04.1925 - 09.08.2016)

Световноизвестният скулптор с руски корени Ернст Неизвестний почина в Ню Йорк на 91-годишна възраст. Той е ветеран от Великата Отечествена война, десантчик, носител на ордена "Червена звезда".Обучавал се е в Художествената академия в Рига, завършил е Московския художествен институт "Суриков". През 1976 г. емигрира от СССР и оттогава живее и работи в САЩ.

Жоао Хавеланж (08.05.1916 - 16.08.2016) На 100-годишна възраст почина Жоао Хавеланж. Бразилецът е начело на ФИФА от 1974-та до 1998-ма година. След като се оттегли, от там го обявиха за почетен президент на Федерацията. По професия е адвокат, но беше отдаден на футболната централа. Той е и бивш спортист. През 1936 година се състезава в две плувни дисциплини на 400 и на 1500 метра свободен стил.

Септември

Грета Фридман (05.06.1924 - 08.09.2016)

Почина жената от прочутата снимка с целувка на "Таймс скуеър". Грета Фридман , която беше стоматологична сестра през Втората световна война, е жената, целуната страстно от моряк на 14 август 1945 г. в Ню Йорк. Чрез този жест морякът Мендоса искал да отпразнува новината за капитулацията на Япония във Втората световна война. След тази целувка пътищата на Фридман и на Мендоса се разделили.

Шимон Перес (02.08.1923 - 28.09.2016) Почина бившият израелски президент Шимон Перес. Той е един от последните живи основатели на съвременната държава Израел, като е заемал най-висшите държавни позиции и играе ключова роля през по-голямата част от историята на страната както като воин, така и като миротворец. През 1994 г. поделя Нобелова награда за мир заедно с Ясер Арафат и Ицхак Рабин за активния му принос в създаването на договорите от Осло, подписани през 1993 г.

Октомври

Анджей Вайда (06.03.1926 - 09.10.2016)

Анджей Вайда,създателят на шедьоври като "Човекът от желязо", "Човекът от мрамор", "Катин", "Лех Валенса" и много други филми и театрални постановки за сложната история на Полша, си отиде. Носител е на редица награди, сред които "Оскар" (2000 г.), "Сезар", италианската театрална награда "Луиджи Пирандело" и др.

Дарио Фо (24.03.1926 - 13.10.2016)

Нобеловият лауреат Дарио Фо почина на 90 г. Италиански драматург и актьор, Дарио Фо, печели Нобелова награда за литература през 1997 г. Фо, една от водещите фигури в италианския политически театър, е най-известен с творбите си „Случайната смърт на един анархист" и „Не можем да платим, няма да платим".

Пхумипхон Адунядет Рама IX (05.12.1927 - 13.10.2016) Отиде си полубожественият крал на Тайланд. Кралят на Тайланд Пхумипхон Адунядет почина след дълго боледуване. Пхумипхон Адунядет Рама IX е най-дълго управлявалият монарх в света, е починал след 70 години на трона. Състоянието му се оценява на 32 милиарда щатски долара. Така Рама IX оглавява и класацията на сп. "Форбс" за най-богатите монарси в света. Въпреки че конституционната монархия в Тайланд е с ограничени правомощия, крал Пхумипхон се счита от голяма част от население за полу-божествен.

Ноември

Андреас Вгенопулос (10.12.1953 - 05.11.2016 )

Гръцкият бизнес магнат Андреас Вгенопулос почина на 63-годишна възраст. Вгенопулос притежаваше редица компании, сред които авиокомпанията Олимпик. Той е бил шампион по фехтовка в Гърция през 1970 г. и е участвал в Олимпиадата през 1972 г.

Ленард Коен (21.09.1934 - 07.11.2016) Легендарният певец и композитор Ленард Коен почина на 82-годишна възраст. Кончината му породи емоционални реакции сред политици, музиканти и актьори. Преди да започне активна музикална кариера Коен е живял на гръцкия остров Идра, където е публикувал стихосбирка и два романа. Той се премества в Ню Йорк през 1966 г., за да се отдаде на музиката. През 1995 г. прекратява музикалната си кариера и става будистки монах.

Робърт Вон (22.11.1932 - 11.11.2016)

На 83 г. почина Робърт Вон. Легендарният актьор е загубил битката с левкемията. Още в самото начало на филмовата си кариера, той изпълнява поддържащи роли в превърналите се в класически произведения - "Младите филаделфийци", за който е номиниран за наградите "Оскар" и "Златен глобус", и култовият уестърн "Великолепната седморка". През 1998 г. Робърт Вон получава своята звезда на Алеята на славата на булевард "Холивуд".

Андрю Сакс (07.04.1930 - 23.11.2016)

Андрю Сакс, чието име стана популярно с ролята на испанския сервитьор Мигел в британския телевизионен сериал "Фолти Тауърс", си отиде. Съпругата му Мелъди каза пред в. "Дейли мейл", че роденият в Германия комик е страдал от деменция през последните си четири години и е бил в инвалидна количка, без да може да говори.

Фидел Кастро (13.08.1926 - 25.11.2016) Бащата на кубинската революция Фидел Кастро, който построи комунистическа държава на прага на САЩ и в продължение на пет десетилетия устояваше на опитите на Америка да го свали, също си отиде. Ел Команданте идва на власт с революция през 1959 г. и управлява Куба 49 г. с комбинация от харизма и желязна воля, създавайки еднопартийна държава и превръщайки се в основна фигура в края на Студената война.

Декември

Джон Глен (18.07.1921 - 08.12.2016)

На 95 г. почина Джон Глен, първият американец, който през далечната 1962 г. направи пълна обиколка на Земята. Астронавтът от НАСА успя да разгледа планетата от всички страни, след като влезе в орбита на борда на "Меркурий- Атлас-6" и обиколи планетата с миниатюрната капсула Friendship 7. През 2012 г. президентът на САЩ Барак Обама го удостои с Президентския медал на свободата и го нарече „герой в пълния смисъл на думата".

Есма Реджепова (08.08.1943 - 11.12.2016) Кралицата на циганската музика, Есма Реджепова също издъхна. Есма Реджепова бе сред най-успешните музикантки на всички времена в своя жанр. Изнесла е над 8000 концерта по света, включително и в България. През 2013 г. получи отличието "Национален артист на Република Македония".

За За Габор (06.02.1917 - 18.12.2016)

Иконата За За Габор почина на 99 г. Габор се отличаваше с невероятната си красота и талант. Кариерата й започва през 50-те години с филмите "Мулен руж", "Лили", "Орсън Уелс". За За Габор, която е бивша Мис Унгария, се е омъжвала девет пъти. С принц Фредерик фон Анхалт остават заедно до смъртта й.

Джордж Майкъл (25.06.1963 - 25.12.2016) Няма да забравим Джордж Майкъл. Той остави дълбока следа във всяко отношение. Едва на 53 г., той почина. През 1998 г. той влиза в заглавията на медиите, но не с музика, а с похотливо поведение в мъжка публична тоалетна в Лос Анджелис. След инцидента в национален ефир прави признание, че е хомосексуалист. Той споделя пред CNN, че преди този арест песните му са били посветени само на жени, но след него - само на мъже. Такава е и песента Outside от 1998 г. Джордж Майкъл е носител на редица престижни награди, сред които и "Грами".

Клоди Жансак (01.03.1927 - 27.12.2016)

Френската комедийна актриса Клоди Жансак, станала известна от филмите с Луи дьо Фюнес, почина на 89-годишна възраст. Жансак се е снимала в повече от сто филма.В десет филма тя изпълнява ролята на съпругата на персонажа, игран от Луи дьо Фюнес. Сред известните й роли са в "Голямата ваканция (1966), "Оскар" (1967), "Полицаят се жени" (1968), "Полицаят се пенсионира".

Кари Фишър (21.10.1956 - 27.12.2016) Сбогом, принцесо Лея!

На 60 г. почина голямата Кари Фишър. Дъщеря е на две други холивудски легенди - Деби Рейнолдс и Еди Фишър. Прави филмовия си дебют през 1975 г., партнирайки на Уорън Бийти в "Шампоан". Същата година се явява на кастинг за роля във филма на Джордж Лукас "Междузвездни войни" - нискобюджетна научна фантастика. В голяма конкуренция тя е избрана за ролята на принцеса Лея Органа. Филмът е от 1977 година и след излизането си на екран бие всички рекорди в класациите по приходи.

Деби Рейнолдс (01.04.1932 - 28.12.2016) Само ден след кончината на дъщеря си Кари Фишър, Деби Рейнолдс също си отиде. Звездата от класиката "Аз пея под дъжда" не е успяла да приеме смъртта на дъщеря си и е получила сърдечен удар. Едва 20 годишна тя получава роля в мюзикъла на Джийн Кели "Аз пея под дъжда". Номинирана е за "Оскар" за друг мюзикъл - "Непотопяемата Мали Браун". Жени се за Еди Фишер, но четири години по-късно се развеждат. Оказва се, че мъжът й я напуска заради Елизабет Тейлър.Разводът е шумен и става тема в жълтите издания с месеци.

