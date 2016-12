Почина великият Джордж Майкъл

Британският поп певец Джордж Майкъл почина в дома си на 53-годишна възраст, предадоха световните агенции.

Майкъл, чието истинско име е Йоргос Кириакос Панайоту, стана известен през 80-те години на миналия век като част от дуета "Уам!", известен с хитове като "Last Christmas", припомня ДПА.

"С голяма тъга можем да потвърдим, че нашият обичан син, брат и приятел Джордж почина мирно в дома си на Коледа", съобщава неговият агент, цитиран от АФП и ДПА.

Полицията не вижда основания за подозрения в обстоятелствата около смъртта на певеца, предаде Ройтерс.

George Michael & Elton John - 'Don't Let The Sun Go Down On Me'. https://t.co/FPqXLrnuqB — David Walliams (@davidwalliams) 26 декември 2016 г.

Джордж Майкъл е роден на 25 юни 1963 г. в Лондон, Англия. Баща му Кириакос Панайоту е ресторантьор, който се премества в Англия през 1950 г. и сменя името си на Джак Панос. Майката на Джордж - Лесли Анголд Харисън е английска танцьорка. Тя умира от рак през 1997 г.

Започва да се занимава с музика като DJ в различни клубове в "Bushey", "Stanmore" и "Watford". През 1980 г. основава групата "The Executivе" с Андрю Риджли, но тя бързо се разпада. След това двамата основават групата "Wham", с което идва успехът им. Някои от най-големите им хитове са: "Club Tropicana", "Wake Me Up Before You Go Go", "Careless Whisper", "Last Christmas", "Everything She Wants", "I'm Your Man".

Един от най-големите му соло хитове е песента "Faith", която държи първото място в няколко класации в продължение на седмици. "Careless Whisper", която написва на 17 г., се превръща в една от най-слушаните песни на десетилетието. Други негови хитове са "Father Figure", "One More Try", "Freedom 90", "Fastlove", "Jesus To A Child", "Don't Let the Sun Go Down on Me" (дует с Елтън Джон), "Freeek!" и "Shoot The Dog".

Творчеството му обединява разнообразни поп стилове - от баладите до фънки денс саунда.

Известният изпълнител е продал над 100 милиона албуми през близо 40-годишната си кариера, припомня АФП.