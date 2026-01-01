Окръжният съд в Пловдив ще разгледа мерките за неотклонение на тримата членове на пловдивския клон на неонацистката организация "Кръв и чест".

Заседанието на втората съдебна инстанция идва след оспорване на решенията на Районния съд в града, който остави за постоянно в ареста 42-годишния Ивайло Колев. На 39-годишния Ивелин Велев беше наложена парична гаранция от хиляда евро, а 18-годишният му син Теодор Велев беше освободен, предава БНР.

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При съвместна акция на ДАНС и МВР в частен клуб, ползван за щабквартира на пловдивския клон на организацията "Кръв и чест", бяха задържани общо 18 души.

Обвинения за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие бяха повдигнати обаче само на Ивайло Колев, който е и наемател на помещението, както и на баща и син Велеви.

При обиските разследващите конфискуваха знамена със свастики, нацистки символи и неонацистка литература.

Пред Окръжния съд Колев обжалва постоянното му задържане под стража, а прокуратурата от своя страна настоява да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение и спрямо другите двама обвиняеми - Ивелин и Теодор Велеви.

Казусът „Кръв и чест“: Съдът остави в ареста сочения за лидер на неонацистката организация

Преди дни 18-годишният Теодор Велев бе арестуван заедно с непълнолетно момче за побой над непалски граждани. По това разследване съдът го пусна под гаранция от 700 евро. Кремена Данева