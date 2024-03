Breaking News: Mass Casualty event declared in the US after a ship slams into a Bridge



The full video can be seen here.



Developing story#Baltimore #USA #bridgecollapse pic.twitter.com/E5bWMovtjo — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) March 26, 2024

американския град, щата, рухна във водата, след като рано тази сутрин в него се удари голям кораб, предаде Асошиейтед прес.Околослед срутването, заяви пожарната служба."Знаем, че доса понастоящем в река Патапско, както и", каза ръководителят на пресцентъра на пожарната служба на Балтимор Кевин Картрайт пред телевизия Си Ен Ен.Корабът се е ударил в мосткато се е, преди да потъне."И двете платна на Междущатска магистрала-695 в участъка на моста са затворени за движение. Трафикът се пренасочва", съобщиха транспортните власти в Мериленд.Кметът Брендън М. Скот и ръководителят на окръга Балтимор Джони Олшевски заявиха, че екипите на службите за спешна помощ са задействани и извършват

БГНЕС

The Francis Scott Key Bridge in Baltimore, Maryland which crosses the Patapsco River has reportedly Collapsed within the last few minutes after being Struck by a Large Container Ship; a Mass Casualty Incident has been Declared with over a Dozen Cars and many Individuals said to… pic.twitter.com/SsPMU8Mjph — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2024

Y’all check on your people in Baltimore, Maryland, USA….A large container ship collided with a key bridge causing it to instantly collapse with a lot of people on it 🙆🏽‍♂️🙆🏽‍♂️

pic.twitter.com/PsBthxVA1d — Oyindamola🙄 (@dammiedammie35) March 26, 2024

Google News Showcase

Instagram

По думите на Картрайт службите са получили обаждания на телефон 911 около 01:30 ч., като им е било съобщено, че кораб, който е отплавал от Балтимор, се е ударил в една от колоните на моста, след което тя е рухнала. Няколко автомобила са се движели на моста в момента на рухването., каза Картрайт, имайки предвид падналите във водата., изтъкна Картрайт.Компанията "Синерджи марин груп", чиято собственост е товарният кораб "Дали", който се сблъска с една от колоните моста "Франсис Скот Кий", потвърди информацията за сблъсъка, предаде Ройтерс."Все още, каза компанията собственик, като уточни, че всички членове на екипажа на кораба са невредими.