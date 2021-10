Няма съмнение, че с класики като VIP Brother, X Factor и “Като две капки вода” българската публика познава някои от най-успешните риалити формати в света. Има обаче и предавания, които още не са били излъчвани в България, а много ни се иска да видим, пише каналът на Ралица Петровa във vbox7. Ето пет от тях:Британският риалити формат Too Hot To Handle (Твърде горещи, за да им устоиш – бел. прев.) е нещо като ТВ еквивалент на сладоледа - знаеш, че не полезен в големи количества, но не можеш да се спреш. Предаването включва десет (млади и красиви) участници от двата пола, живеещи на екзотичен остров. И ако това звучи като райски условия, то риалитито има уловка - на никой от състезателите не му е позволено да бъде физически интимен с останалите. Целта на правилото? Да помогне на участниците да развият задълбочено самопознание и романтични връзки. Както се досещате, нещата рядко минават по план.Ru Paul’s Drag Race (Състезанието на Ру Пол за драг кралици – бел. прев.) безспорни се нарежда сред най-култовите риалитита на всички времена. Предаването върви в Щатите вече 12 поредни години, а страни като Австралия и Великобритания имат собствени издания на формата. Всеки сезон на Ru Paul’s Drag Race включва около дузина драг кралици (мъже, които чрез екстравагантен грим, костюми и перуки се преобличат като жени), състезаващи се за голямата награда. По пътя си към победата те трябва да демонстрират както. Предаването е известно с многото си забавни лафове и бурни спорове между участниците, така че гледането определено си струва!Продуцираното от BBC предаване Glow Up е нещо като X Factor за гримьори. Всяка година десет от най-обещаващитесе изправят един срещу друг, за да тестват уменията си. За целта те трябва да преминат през редица изпитания, изискващи от тях да покажат различни умения – от грим за модния подиум до специални ефекти, имитиращи огнестрелни рани.Ако си търсите нещо, което да ви оправи настроението, то Queer Eye е точното шоу. Риалитито, продуцирано от платформата Netflix, включва петима LGBTQ+ водещи, всеки от които с различна професия – стилиста Тан, психолога Карамо, интериорния дизайнер Боби, фризьора Джонатан и кулинарния експерт Антъни. Тази така сформирана “звездна петорка” има задачата да трансформира животите на участниците, като – за разлика от други формати в жанра, тук фокусът пада не върху външния вид, а върху. Резултатът е затрогващ и забавен, а предаването си струва да се види!В категорията “затрогващи” риалитита попада и предаването Say I Do (Кажи “да” – бел. прев.). Форматът включва трима сватбени експерти (дизайнер на рокли, готвач и евент органайзър), които помагат на влюбени двойки да сключат брак. Уловката? Единият от двамата влюбени не знае, че ще му бъде предложено. Така задачата на водещите и на другия младоженец става да организират най-романтичната и.. Гледайте само, ако имате подръка кутия с кърпички!