Броят на заглавията в EON Видеотека се увеличава до. Само 3 месеца след пускането на услугата EON,разшири предлаганото допълнително съдържание с нови над 5 000 заглавия. Така EON Видеотека се превръща вс качествено съдържание у нас, която непрекъснато се развива. Сред най-популярните каталози в услугата са собствената Arena Play, HBO On Demand, Pickbox NOW, Hopster On Demand, Discovery On Demand и много други.Част от новото съдържание включва първите 2 сезона нас български дублаж в Arena Play. Сериалът разказва за агент на ЦРУ под прикритие в най-голямата руска компания за природен газ, чиято цел е да се сдобие с най-новата и ефективна технология за добиване на суровината от земните недра.В допълнение, клиентите на EON ще могат да се насладят и на друг. В тази весела комедия осем участници пристигат на тропически остров, за да се включат в ново риалити шоу. Те трябва да се състезават в поредица от предизвикателства, създадени от организаторите на шоуто, за да се харесат на зрителите, които ще определят победителя във финала на шоуто. Веднага след като акостират, те се установяват в лагера, в който са монтирани камери готови да снимат. Нещата обаче се объркват, когато яхтата с екипажа отплава, за да снима острова от море и неочаквано експлодира.

