За поредна година в навечерието на 1 юли Община Видин организира

Много видинчани и гости на града се събраха пред сцената до крепостта „Баба Вида“, за да слушат хубава музика и сезаедно в очакване на първите слънчеви лъчи. Заместник-кметът на Общината Борислава Борисова също бе сред хората, съобщиха от Общината.

Програмата започна в 21:00 часа с изпълнения на местните рок банди Course of the river и Crimson Waves. След това градуса на настроението повдигна колоритната група „Северозападняците“ от град Вършец, която бе приета свойски от видинската публика.

Кулминацията на вечерта бе участието на популярните и атрактивни- Иван Лечев, Стунджи Янкулов, Мирослав Иванов и Веселин Веселинов-Еко, които зрителите посрещнаха с бурни аплодисменти.

Входът за всички прояви беше свободен. А много ентусиасти останаха, за да посрещнат на брега на река Дунав изгрева на юлското слънце, който се свързва и сза ново, градивно начало в живота на всеки.

Събитията за Джулай морнинг са част от културния календар на Общината и се организират със съдействието на Event Masters и подкрепата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.