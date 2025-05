Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Катар, втората спирка от обиколката му в Персийския залив, предаде Франс прес.

President Trump arrives in Doha, Qatar, and is greeted by Emir of Qatar, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. 🇺🇸🇶🇦 pic.twitter.com/BoQxCuZKg6 — Jayaseelan Jayarajan (@Jayasee96867106) May 14, 2025

Очаква се Тръмп да се срещне с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад ал Тани и други официални представители.

.@POTUS Donald J. Trump arrived to the Amiri Diwan with #Qatar's Amir Sheikh @TamimBinHamad Al Thani, where a welcome ceremony is underway, including the standing for the national anthems of both the U.S. and Qatar. pic.twitter.com/jsHKM09UjE