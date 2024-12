Тази изминала година ще бъде запомнена не само с постижения и иновации, но и с тъжните загуби на някои от най-емблематичните световноизвестни звезди на нашето време. От света на киното, музиката и културата си отидоха личности, оставили незаличима следа и вдъхновили милиони хора по света.

Куинси Джоунс

Легендарният музикален продуцент Куинси Джоунс, чието творчество е оформило музикалната индустрия, почина в дома си в Лос Анджелис на 3 ноември. Новината беше потвърдена от неговия публицист Арнолд Робинсън, който изрази дълбока почит към постиженията на Джоунс.

Сонг Дже-рим



Южнокорейският актьор Сонг Дже-рим, известен със своите впечатляващи роли и бляскава кариера като модел, ни напусна на едва 39-годишна възраст. Според множество източници, включително CNN и The Korea Herald, той е намерен мъртъв в апартамента си в Сеул във вторник, 12 ноември. Разследването продължава.

Лиъм Пейн

Лиъм Пейн, бивш член на популярната група One Direction и изпълнител на хита "Strip That Down", загина трагично на 16 октомври след падане от балкона на хотел в Аржентина. Неговите бивши колеги Хари Стайлс, Зейн Малик, Луис Томлинсън и Найл Хоран публикуваха съвместно изявление в Instagram, в което споделиха, че все още не могат да приемат "загубата на своя брат".

Маги Смит



На 27 септември синовете на легендарната актриса Дейм Маги Смит — Тоби Стивънс и Крис Ларкин — обявиха с дълбока скръб нейната кончина. "С огромна тъга трябва да съобщим за смъртта на Дама Маги Смит. Тя почина мирно в болница рано тази сутрин, петък, 27 септември," казаха те в изявление, разпространено от публициста Клер Добс. Смит е имала дългогодишна и богата кариера, като една от най-известните й роли е на професор Макгонъгол в поредицата в "Хари Потър".

Шели Дювал



Актрисата Шели Дювал, позната с незабравимите си роли и участието си във филма "Сиянието", почина на 75-годишна възраст на 11 юли, в дома си в Бланко, Тексас. Причината за смъртта са усложнения вследствие на диабет.

Доналд Съдърланд



Доналд Съдърланд, известен със своите невероятни изпълнения в "Игрите на глада", "Обикновени хора" и много други филми и телевизионни продукции, почина на 88-годишна възраст на 20 юни в Маями след дълго боледуване.

Ален Делон



Ален Делон, емблематичният френски актьор, известен с класики като "Plein Soleil" и "Le Samouraï", почина мирно в дома си в Души на 18 август 2024 г., на 88-годишна възраст. Преди това той беше диагностициран с В-клетъчен лимфом, състояние, което беляза последните му месеци.

Свен-Горан Ериксон

Бившият мениджър на националния тим на Англия Свен-Йоран Ериксон почина на 76-годишна възраст, съобщиха английските медии. Ериксон почина на 26 август в дома си ,заобиколен от близки, след като няколко месеца се бореше със злокачествено заболяване.