Един българин загина и седем пострадаха при катастрофа край австрийския град Велс, предаде австрийската агенция АПА. При сблъсъка са се ударили камион и микробус.

Пострадалите са откарани в болници, а 53-годишен мъж е починал на място, съобщи полицията и добави, че всички са българи.

Вчера около 7:30 часа местно време на магистрала А25 е имало задръстване. 47-годишният австриец, който е управлявал камиона, е включил аварийните светлини и е спрял превозното средство. Водачът на микробуса вероятно не го е видял и се е врязал в тежкотоварния автомобил.

Auf der A25 bei Wels kam es am Montag zu einem schweren Unfall: Ein Kleinbus fuhr ungebremst auf einen Lkw. Mehrere Menschen schweben in Lebensgefahr. https://t.co/hY24YiTKaM — heute.at (@Heute_at) May 26, 2025

В буса, който е бил с румънска регистрация, е имало осем души, всички с българско гражданство. Седем от тях са пострадали, а пасажерът на предната седалка е починал на място от тежките наранявания. Движението по магистралата бе спряно в продължение на няколко часа.