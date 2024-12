В тайванския парламент днес се стигна до караница във връзка със законопроекти, които опозицията иска да прокара и които според критиците им може да се отразят неблагоприятно на демократичната система на острова, предаде Франс прес.

По време на караниците се стигна до бутане и пръскане с вода.

Множество депутати от Демократическата прогресивна партия на президента Уилям Лай окупираха парламентарната трибуна в пленарната зала, като издигнаха около нея барикада от столове.

Те се опитват да попречат на приемането на предложени от опозицията законопроекти, които ще усложнят процедурата по оттегляне на подкрепата на избирателите от депутати, за които се смята, че не могат да изпълняват функциите си.

Horrifying scenes in Taiwan's legislature today, as rogue KMT legislators violently attacked DPP legislators, in order to push through 3 rogue bills—they pushed Huang Jie to the floor, threw Ariel Chang to the wall, kicked and beat Chen Pei-yu, and Lin Chu-Yin injured her arm. pic.twitter.com/elK4X3aFZ8