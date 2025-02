Започва срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски.

Украинският президент Зеленски беше посрещнат от Тръмп, с когото се очаква да подпише рамков договор за общи инвестиции в украинските минерали, изкопаеми горива и инфраструктура.

🚨 #BREAKING: Zelensky has just arrived at the White House to sign Trump’s mineral rights deal, helping to repay the hundreds of BILLIONS we sent to Ukraine



This is a HUGE win for American taxpayers! pic.twitter.com/xvpGALojkV