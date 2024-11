Казахстанската полиция разследва краткотрайно появяване на украинското знаме на голям екран в столицата Астана по време на посещението на руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс, позовавайки се на министерството на вътрешните работи на Казахстан.

Владимир Путин е на двудневно посещение в Казахстан

Флагът на Украйна се появи за кратко вместо руския трикольор на екран, разположен на един от главните булеварди в Астана.

Ukrainian flag during Putin's visit to Kazakhstan: hackers broke the LED screen…